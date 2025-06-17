ГИБДД: число ДТП с участием электросамокатов в Москве сократилось на 65,4%

Число ДТП с участием электросамокатов в Москве с января по май 2025 года сократилось на 65,4%, сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД. Число погибших в таких авариях снизилось на 75%, пострадавших — на 65%. Всего за указанный период зафиксировано 159 ДТП с участием самокатчиков, в которых погиб один человек, 170 получили травмы.

В ГИБДД отметили, что основными причинами таких ДТП являются несоответствие скорости условиям движения, движение на электросамокате вдвоем, непредоставление преимущества в движении пешеходу и несоблюдение очередности проезда.

Накануне ГИБДД отчиталась о результатах рейда по нарушениям ПДД среди пользователей электросамокатов и велосипедов. С 12 по 15 июня инспекторы зафиксировали более 6,7 тыс. нарушений.

Полина Мотызлевская