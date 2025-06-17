С начала 2025 года при проведении госзакупок и заключении контрактов в Чувашской Республике удалось сэкономить 2,13 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы республики по конкурентной политике и тарифам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии сэкономили 2,13 млрд руб. на госконтрактах с начала года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Чувашии сэкономили 2,13 млрд руб. на госконтрактах с начала года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наибольшая разница между начальной и окончательной ценой контракта зафиксирована при закупках медикаментов, разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов инфраструктуры и благоустройства общественных пространств.

«Первое полугодие в сфере закупок — активный период, поскольку в это время организации планируют и проводят закупочные процедуры с целью эффективного освоения бюджетных средств», — отметил глава Госслужбы по тарифам Чувашии Сергей Егоров.

Ранее сообщалось, что в Чувашии за неделю объявили 431 госзакупку на 2,3 млрд руб.

Анар Зейналов