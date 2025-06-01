В Региональном центре закупок Чувашии за неделю объявили 431 закупку на 2,3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы республики по конкурентной политике и тарифам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии за неделю объявили 431 госзакупку на 2,3 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии за неделю объявили 431 госзакупку на 2,3 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего было объявлено 256 закупок для государственных и 175 для муниципальных нужд. Самая крупная закупка — строительство водоснабжения в восточной части села Батырево стоимостью более 458 млн руб.

Самой эффективной была признана закупка на благоустройство улиц в Ядрине, где удалось сэкономить более 9 млн руб., что составляет 12% от первоначальной цены. Всего на благоустройство административного центра города выделили 71 млн руб.

Влас Северин