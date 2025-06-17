В Челябинской области не нашли подрядчиков для ремонта дороги за 1,2 млрд рублей

В Челябинской области не состоялся аукцион на капитальный ремонт дороги Уйское — Вандышевка — Кумляк (Уйский район). Никто не принял участие в торгах. Информация размещена на сайте госзакупок.

«На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 11 июня 2025 года 6:00 (по московскому времени) не подано ни одной заявки»,— отмечено в протоколе подведения итогов.

Начальная стоимость контракта составляла более 1,2 млрд руб. Заказчиком выступало министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», победившему подрядчику нужно было отремонтировать участок протяженностью 19 км до 25 октября 2029 года. В список работ входит обновление асфальта, укрепление обочины, установка новых светоотражающих знаков, ограждений, сигнальный столбов, бортовых камней, пешеходный ограждений, электроосвещения, остановок общественного транспорта. Кроме того, подрядчику необходимо нанести разметку, заменить водопропускные трубы и сети связи.

Ольга Воробьева