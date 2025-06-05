В Уйском районе планируют отремонтировать участок автодороги за 1,2 млрд рублей

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило аукцион на капитальный ремонт автодороги Уйское — Вандышевка — Кумляк (Уйский район). На реконструкцию участка протяженностью 19 км выделили более 1,2 млрд руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Тендер объявлен 3 июня. Согласно техзаданию, будущему подрядчику необходимо обновить асфальтовое покрытие, укрепить обочины, установить новые светоотражающие знаки, барьерные ограждения, сигнальные столбики, бортовые камни, пешеходные ограждения, электроосвещение, остановки общественного транспорта и нанести разметку. Кроме того, нужно заменить водопропускные трубы и сети связи.

Срок выполнения работ — до 25 октября 2029-го. Весь участок автодороги будут ремонтировать поэтапно, каждый год по 4,5-5 км.

Итоги определения подрядчика подведут 17 июня.

Ольга Воробьева