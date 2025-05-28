ФАС частично согласился с жалобой на торги по строительству школы под Тамбовом

ФАС России признала частично обоснованной жалобу московского ООО «ПОН» на результаты конкурса по определению подрядчика для строительства школы в селе Верхнеспасское Рассказовского округа Тамбовской области с начальной ценой 750,4 млн руб. Сведения об этом были опубликованы на портале госзакупок. На данный момент определение подрядчика по-прежнему приостановлено.

Согласно решению, комиссия согласилась с жалобщиком по трем из семи пунктов: противоречивые сведения об источнике финансирования, недостоверная информация об итоговой стоимости выполнения работ по третьему этапу и неразмещение в составе извещения подлежащей корректировки проектной документации в полном объеме. В итоге комиссия решила выдать предписание заказчику об устранении выявленных нарушений и передать материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. В данный момент определение поставщика приостановлено по жалобе.

Источники финансирования контракта — федеральный, областной и муниципальный бюджеты. Подрядчик должен будет в срок до 31 октября 2027 года скорректировать проектную документацию и возвести школу на 250 мест. В рамках строительства необходимо оборудовать здание системами электроосвещения, водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции, оградить школу и озеленить территорию, обустроить наружное освещение.

Согласно материалам закупки, итоги открытого конкурса были подведены 15 мая. Была подана только одна заявка на участие в закупке, которую признали не соответствующей требованиям. Юрлицо участника не раскрывается. Московская компания ООО «ПОН» подала жалобу, которую приняли к рассмотрению 15 мая, после чего ФАС России приостановила определение подрядчика.

ООО «ПОН» зарегистрировано в августе 2006 в Москве для строительства жилых и нежилых помещений. Уставный капитал — 300 тыс. руб. Руководитель — Магомед Хазамов. Учредители в равных долях — Расул Гаджиев и Заур Омаров. В 2024 году компания стала подрядчиком госконтракта по выполнению строительно-монтажных работ общеобразовательной организации в селе Оружба Магарамкентского района Республики Дагестан. Выручка компании в 2024 году составила 580 млн руб., чистая прибыль — 10,8 млн руб.

Ульяна Ларионова