В Новороссийске 17 июня пройдут учения со стрельбами

В Новороссийске 17 июня в период с 10:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 пройдут военные учения в акватории морского порта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. Из артиллерийской установки будут выполнены стрельбы.

При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе включая прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде. Также под запрет попадают любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске не планируют устанавливать дополнительные укрытия в случае тревоги на берегу, так как в условиях массового скопления людей они могут вызвать панику и привести к травмам.