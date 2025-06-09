В Свердловской области врач-онколог осужден за смерть пациента после МРТ

Карпинский городской суд вынес приговор врачу-онкологу Ашиму Уулу Талантбеку, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности пациенту (ч. 2 ст. 109 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как установило следствие, в 2019 году местному жителю был имплантирован электрокардиостимулятор для того, чтобы предупредить нарушения сердечного ритма и предотвратить внезапную сердечную смерть. В мае 2023 года пациент пришел на прием к своему лечащему врачу-онкологу, чтобы ему назначили обследование. Обвиняемый, не изучив медицинскую документацию, направил пациента на МРТ в ГАУЗ Свердловской области «Краснотурьинская городская больница». В результате обследования у пациента нарушился сердечный ритм, что привело к его гибели.

В суде Ашим Уулу Талантбек вину не признал, утверждая, что пациент не сообщал о наличии кардиостимулятора. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок три года.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее председателю СКР Александру Бастрыкину доложили о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после смерти пациентки частной клиники в Екатеринбурге. По данным из СМИ, она страдала тяжелым заболеванием и скончалась в марте этого года из-за некачественного лечения.

Полина Щуцкая