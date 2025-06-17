Дмитриев: антироссийские санкции стоили США $300 млрд

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил ущерб для экономики США от антироссийских санкций. По его словам, размер ущерба составил $300 млрд.

«Поскольку Дональд Трамп (президент США.— "Ъ") признает, что американские компании потеряли деньги из-за санкций США в отношении России, мы уже говорили об этом раньше: $300 млрд — это глупость Байдена (бывший президент США Джо Байден.— "Ъ")»,— написал господин Дмитриев в социальной сети X.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не усиливает санкционное давление на Россию, поскольку рассчитывает на прекращение боевых действий на Украине. Он также подтвердил, что введенные против РФ ограничения обходятся Штатам в миллиарды долларов убытков.

Екатерина Отрашкевич