Трамп заявил, что не вводит санкции против России в надежде на сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не вводит новые санкции против России, чтобы посмотреть, удастся ли достичь соглашения с Москвой об урегулировании конфликта в Украине.

«Потому что я жду, будет ли подписано соглашение»,— сказал господин Трамп журналистам на полях саммита стран «Группы семи» (G7) в Канаде (цитата по Reuters).

Президент США добавил, что санкции против РФ обходятся Соединенным Штатам в миллиарды долларов. «Не забывайте, что санкции стоят нам много денег. ...Санкции — это не так просто. Это не просто улица с односторонним движением»,— сказал господин Трамп.

Саммит G7 проходит с 15 по 17 июня в канадском районе Кананаскис (провинция Альберта). Дональд Трамп говорил о планах заключить новые торговые сделки во время мероприятий. Источники Bloomberg сообщали, что лидеры стран «семерки» откажутся от совместного коммюнике по итогам встречи из-за различий во взглядах с президентом США.