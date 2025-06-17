В России производство сидра и медовухи выросло на 16,2%

В январе—мае 2025 года разлив напитков брожения, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху, в России вырос на 3,9% год к году, до 372 млн декалитров (дал). Это следует из имеющихся в распоряжении «Ъ» данных Росалкогольтабакконтроля.

Выпуск пива крепостью до 8,6% увеличился на 2,4%, до 317,25 млн дал, пивных напитков — на 13,1%, до 49,2 млн дал. Производство сидра, пуаре и медовухи выросло на 16,2%. Заметнее всего выросло производство медовухи — на 20%, до 1,28 млн дал, и сидра — на 15,1%, до 3,89 млн дал.

Повышению производства способствовало в том числе резкое сокращение импорта из Евросоюза в результате повышения ввозных пошлин, а также обеление рынка после начала активной маркировки. Падение показало только пиво крепостью выше 8,6% — его разлив сократился на 6,5%, до 33,1 тыс. дал.

Подробности — в материале «Ъ» «В России усиливается брожение».