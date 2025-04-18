В Нефтеюганске отремонтируют Вечный огонь после акта вандализма

У памятника «Воину-Освободителю» в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) собираются отремонтировать Вечный огонь — конструкция пострадала после действий вандала, сообщил мэр Юрий Чекунов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Юрия Чекунова Фото: telegram-канал Юрия Чекунова

Подача газа приостановлена, звезда и оборудование демонтированы для ремонта и очистки. Готовится обращение в полицию для проверки и установления личности вандала. «Неизвестный сжег пластиковый предмет на Вечном огне, вследствие чего элементы газовой горелки и рассекателя пришли в негодность, от копоти и жженого пластика пострадала и декоративная конструкция в виде звезды»,— рассказал Юрий Чекунов.

Сам памятник ко Дню Победы также планируют отремонтировать.

Ранее в Нижневартовске (ХМАО-Югра) полиция задержала подозреваемого в повреждении памятника «Защитники Донбасса». В ходе расследования полицейские установили его личность — им оказался 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Ирина Пичурина