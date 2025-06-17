Житель Тувы потерял 2,2 млн рублей при заказе интим-услуг

Полиция Республики Тыва возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере) по факту хищения с банковского счета 31-летнего жителя Кызыла 2,2 млн руб. Потерпевший лишился денег при попытке получить интимные услуги. Об этом сообщил Telegram-канал регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, 6 июня потерпевший, желая получить интимные услуги, нашел в интернете тематический сайт и позвонил на указанный номер. Ему ответила девушка, которая назвала цену в 10 тыс. руб. за ночь. Заявитель перевел требуемую сумму и стал ждать приезда секс-работницы. Когда ожидание затянулось, он снова позвонил. На этот раз с него потребовали оплату «страховки» в размере 19 тыс. руб. Кызылчанин перевел и эту сумму. Но оказалось, что деньги ушли не на тот счет. Незнакомка, с которой он говорил по телефону, под видом оказания помощи попросила прислать ей фотографии банковской карты и паспорта, а также включить демонстрацию экрана.

В результате с карты потерпевшего на счета других лиц были переведены 2,15 млн руб. Общий размер ущерба составил почти 2,2 млн руб.

Михаил Кичанов