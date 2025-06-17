Полицейский из Тобольска совершил суицид в служебном кабинете

Утром 11 июня в Тобольске (Тюменская область) в здании отдела МВД погиб сотрудник кинологической службы, информацию об этом 72.ru подтвердили в управлении МВД по Тюменской области. В ведомстве сообщили о начале служебной проверки для выяснения всех обстоятельств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным источника портала, инцидент произошел вскоре после прибытия 30-летнего сотрудника на работу. Он прошел медицинское обследование и направился в кабинет, где находился один. По предварительным данным, причиной произошедшего могли стать неразделенные чувства к женщине.

Напомним, ранее бывший начальник отдела полиции № 11 Владимир Пилюшенко был найден мертвым в своей квартире в Екатеринбурге. По предварительным данным, криминальная составляющая в его смерти отсутствует, полковник полиции покончил с собой.

Ирина Пичурина