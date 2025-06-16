В Екатеринбурге найден мертвым экс-начальник отдела полиции Владимир Пилюшенко

Бывший начальник отдела полиции № 11 Владимир Пилюшенко был найден мертвым в своей квартире в Екатеринбурге, сообщает портал Е1 со ссылкой на источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По предварительным данным, криминальная составляющая в его смерти отсутствует, полковник полиции покончил с собой.

Согласно информации портала, Владимир Пилюшенко занимал этот пост почти десять лет и завершил службу в 2020 году. Он начинал оперативником и быстро стал начальником сложного Железнодорожного района. Владимир Пилюшенко не был замечен в скандалах, но после отставки выиграл суд у ГУ МВД, которому не дали ему отгулять положенный отпуск. Знакомые и пенсионеры МВД отметили, что у него не было финансовых или семейных проблем.

В СКР и УМВД от комментариев отказались.

Полина Щуцкая