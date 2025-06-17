Sky News: Стармер объявит о новых санкциях в отношении России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен объявить о новых санкциях в отношении России, чтобы добиться согласия Москвы на прекращение огня на Украине. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters

По его словам, господин Стармер объявит о том, что британские власти «продолжат усиливать давление до тех пор, пока Россия не будет готова к полному прекращению огня безо всяких условий и не продемонстрирует, что она серьезно настроена на работу над достижением справедливого и устойчивого мира».

По информации телеканала, Кир Стармер заявит, что Россия не обладает всеми преимуществами, и призовет союзников «воспользоваться моментом» для усиления экономического давления. По мнению Лондона, такие шаги должны показать Москве, что ей выгодно проявить серьезность в стремлении к миру на Украине.

Sky News не уточнил, когда именно будет объявлено о новом пакете санкций, ни что он будет включать в себя.