CNN: слова Трампа об эвакуации призваны убедить Иран возобновить переговоры

Пост президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social, призывающий к «немедленной эвакуации из Тегерана», отражает необходимость для Ирана сесть за стол переговоров. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам собеседника телеканала, Дональд Трамп в течение дня получал регулярные обновления от госсекретаря Марко Рубио и других официальных лиц, находясь на саммите «Группы семи» (G7).

По информации CNN, вице-президент США Джей Ди Вэнс, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и другие высокопоставленные помощники собрались в Белом доме.

В понедельник Дональд Трамп предположил, что вскоре может заключить дипломатическое соглашение с Ираном, которое положит конец конфликту с Израилем. «Я думаю, что Иран, по сути, находится за столом переговоров, где они хотят заключить сделку, и как только я уйду отсюда (с саммита G7 — “Ъ”), мы начнем что-то делать»,— сказал президент США.