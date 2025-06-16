Tasnim: Иран начал новую волну ударов по Израилю

Иран начал наносить новые ракетные удары по Израилю, сообщает иранское агентство Tasnim. Как пишет Mehr, в атаке задействованы десятки ракет и беспилотников.

Армия обороны Израиля о ракетной атаке пока не сообщала. Ранее в нескольких городах на севере страны прозвучала сирена воздушной тревоги. The Times of Israel писало, что силы ПВО сбили несколько беспилотников.

13 июня Израиль начал военную операцию «Нация как лев». Страна нанесла ракетные удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ также нанес несколько серий ракетных атак.

Подробнее — в материале «Ъ» «По Тегерану — как по Бейруту».