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Алексей Шпилевский назначен главным тренером ФК «Пари НН»

Главным тренером нижегородского футбольного клуба «Пари НН» назначен Алексей Шпилевский, до этого тренировавший клуб «Арис» (Лимасол, Кипр). Клуб подписал с ним контракт, который рассчитан на три года.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным пресс-службы клуба, вместе с господином Шпилевским в тренерский штаб «Пари НН» войдут Омер Эрбай, Александр Колоцей, Христос Пападопулос и Адаму Адамос.

На посту главного тренера Алексей Шпилевский сменит Виктора Ганчаренко. Контракт с ним расторгли после того, как «Пари НН» проиграл стыковые матчи в сезоне 2024/25 голов и выбыл из Российской премьер-лиги. Вернуться в РПЛ нижегородскому клубы помог отзыв лицензии на игры в высшем дивизионе у подмосковного клуба «Химки».

Андрей Репин

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