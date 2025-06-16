Нижегородский ФК «Пари НН» вернули в Российскую премьер-лигу

Российский футбольный союз вернул нижегородский футбольный клуб «Пари НН» в премьер-лигу. Информация об этом содержится в официальном сообщении РФС, опубликованном по итогам заседания исполнительного комитета союза 16 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце мая «Пари НН» проиграл ФК «Сочи» по итогам стыковых матчей и должен покинул РПЛ. Одновременно с этим из-за серьезных проблем с финансированием РФС лишил подмосковный клуб «Химки» лишили лицензии на игры в РПЛ.

В начале июня общее собрание клубов РПЛ рекомендовало исполкому РФС передать освободившийся после ухода «Химок» слот «Пари-НН».

Андрей Репин