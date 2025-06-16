Трамп не против присоединения Китая к G7

Президент США Дональд Трамп сказал, что был бы не против присоединения Китая к G7. Он также назвал большой ошибкой исключение России из неформального международного клуба.

«Я бы не возражал против, если кто-то хочет предложить Китай»,— сказал Дональд Трамп на встрече с премьером Канады Марком Карни (цитата по The Hill).

По словам президента США, отсутствие России в G7 «усложняет жизнь». Он также предположил, что, если бы страна оставалась участницей клуба, конфликт на Украине не начался.