Футбольный клуб «Ахмат» назвал имя нового главного тренера

Главным тренером футбольного клуба Российской премьер-лиги «Ахмат» назначен Александр Сторожук. Контракт со специалистом подписан на три года. Об этом сообщается на официальном сайте грозненской команды.

До назначения в «Ахмат» Сторожук возглавлял тульский «Арсенал» (с января 2023-го). С 2019 по 2023 год специалист работал в системе футбольного клуба «Краснодар» с молодежными командами. А с июля 2022 года по январь 2023-го исполнял обязанности главного тренера основной команды «быков».

Напомним, в минувшем сезоне «Ахмат» занял 14-е место в чемпионате России. Команда ради сохранения места в РПЛ вынуждена была играть стыковые матчи против «Урала». После поражения в первой игре (1:2) с поста главного тренера был уволен предшественник Сторожука Сергей Ташуев. К ответному матчу команду готовил ассистент главного тренера Федор Щербаченко. В нем «Ахмат» победил со счетом 2:0 и, таким образом, сохранил прописку в элитном дивизионе.

Арнольд Кабанов