Против подозреваемого в убийстве политика из Миннесоты выдвинули обвинения

В отношении Вэнса Боулера, которого подозревают в убийстве члена палаты представителей штата Миннесота Мелиссы Хортман и ее мужа, а также ранении сенатора штата Джона Хоффмана и его жены, выдвинуты федеральные обвинения в убийствах и преследованиях. Об этом сообщил генеральный прокурор Миннесоты Джозеф Томпсон на пресс-конференции. По этим обвинениям ему может грозить смертная казнь. Ранее Боулеру были предъявлены обвинения в убийствах и покушениях на убийство на уровне штата. Первые слушания по делу Боулера должны состояться уже 16 июня.

Полиция задержала Вэнса Боултера в ночь на 16 июня в лесу около его дома. По данным полиции, преступник проник в дом сенатора Джона Хоффмана примерно в два часа утра в субботу. Сделав несколько выстрелов, он скрылся и в 3:30 убил Мелиссу Хортман с супругом в их доме. Сообщается, что в машине убийцы, обнаруженной полицейскими, был найден список подлежащих уничтожению нескольких десятков политиков и должностных лиц штата, а также активистов, выступающих за право на аборт. В списке наряду с именами Хортман и Хоффмана значились губернатор штата Тим Уолц, сенатор Тина Смит и генпрокурор штата Кит Эллисон.

Яна Рождественская