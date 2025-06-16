Подросток без водительских прав пытался уйти от полицейской погони в Ленобласти

Сотрудники ГАИ при патрулировании попытались остановить в деревне Большая Ижора для проверки документов ВАЗ-2106, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 16 июня. Водитель отечественного автомобиля не внял требованиям полицейских и увеличил скорость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За «Жигулями» немедленно организовали погоню, в ходе которой молодой человек за рулем седана грубо нарушал ПДД и создавал опасность для других участников движения. Согласно правилам, полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух.

Следом они несколько раз выстрелили по колесам. Машина остановилась, за рулем оказался 17-летний подросток, не имеющий водительских прав. В отношении несовершеннолетнего составили ряд административных протоколов, ВАЗ-2106 отправился на спецстоянку.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пьяный рецидивист в Петербурге пытался уйти от полицейской погони на угнанном кроссовере Haval. В отношении ранее судимого лихача возбудили уголовное дело.

Андрей Маркелов