Из «Читай-города» чаще всего воровали Конституцию РФ и «1984»

Посетители сети магазинов «Читай-город» за последние полгода чаще всего воровали с полок российскую Конституцию. Об этом в пресс-службе сети рассказали РБК по итогам внутреннего аудита за первую половину 2025 года.

На втором месте в рейтинге книг, которые чаще крали из магазина,— антиутопия Джорджа Оруэлла «1984». За ней идут книга Максима Батырева «45 татуировок личности. Правила моей жизни», «Благословение небожителей. Том 1» китайской писательницы Мосян Тунсю и «Атомные привычки» американского писателя Джеймса Клира.

В конце 2024 года «Читай-город» проводил аналогичную проверку. Тогда самой воруемой книгой за год стало пособие по программированию «Грокаем алгоритмы — иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих» американского программиста Адитьи Бхаргавы.

Полина Мотызлевская