Всемирный банк: прямые иностранные инвестиции упали до минимума за десятилетия

Прямые иностранные инвестиции (FDI) в развитые страны упали в 2023 году до минимума с 1996 года, составив $336 млрд, а FDI в развивающиеся страны сократились до минимума с 2006-го ($435 млрд). Такие данные опубликовал Всемирный банк (ВБ). Он объясняет снижение в 2023 году «нарастающими торговыми и инвестиционными барьерами», которые представляют «существенную угрозу» для мировых инвестиционных потоков.

«То, что мы видим, это результат государственной политики,— заявил старший экономист и старший вице-президент ВБ Индермит Гилл.— В последние годы правительства были заняты возведением барьеров для инвестиций и торговли, в то время как они должны были ослаблять их. Им придется отказаться от этой вредной привычки».

Ранее ВБ опубликовал доклад о перспективах мировой экономики в 2025 году. Он снизил прогноз роста мировой экономики в текущем году с 2,7% до 2,3%. ВБ объяснил это, в частности, усилением торговых конфликтов, прежде всего тарифной войной, начатой президентом США Дональдом Трампом.

Яна Рождественская