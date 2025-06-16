Дрозденко поручил привести в порядок ЗАГСы Ленобласти в течение пяти лет

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на аппаратном совещании поручил в течение пяти лет привести в порядок ЗАГСы в крупных районных центрах. Об этом 16 июня сообщила администрация 47-го региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Если мы хотим, чтобы наши молодые люди заключали браки, проводили торжественные церемонии в Ленобласти, необходимо дать им достойные площадки, достойные ЗАГСы»,— подчеркнул господин Дрозденко.

Губернатор 47-го региона добавил, что нужна программа с выделением финансирования по годам. Отметим, что в этом году кроме привычных мест регистрации брака в Ленобласти активно продвигаются выездные регистрации в красивых местах.

За несколько месяцев подобраны семь новых локаций в Кировском, Подпорожском, Тосненском, Тихвинском, Гатчинском и Киришском районах.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что господин Дрозденко продлил предоставление регионального материнского капитала до 2030 года. До 30 лет включительно был увеличен возраст матери, которой положена выплата при рождении первого ребенка. До 35 лет — при рождении второго.

Андрей Маркелов