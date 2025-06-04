В Ленобласти до 2030 года продлили предоставление регионального маткапитала

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко до 2030 года продлил предоставление регионального маткапитала. Об этом господин Дрозденко сообщил в личном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

До 30 лет включительно был увеличен возраст матери, которой положена выплата при рождении первого ребенка. До 35 лет — при рождении второго ребенка.

Также власти региона повысили выплаты на детей, рожденных с 1 января текущего года, — со 140 000 до 175 000 рублей на первого ребенка и с 70 000 до 125 000 рублей на второго.

«Если родители решат потратить часть средств маткапитала через электронный сертификат на детские товары и продукты питания — теперь номинал сертификата увеличен до 50 000 рублей»,— сообщил губернатор Ленобласти.

Ранее «Ъ» писал, что в Госдуме предложили увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет.

Дарья Астанина