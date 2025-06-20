Петербург на высоте

Посмотреть на Северную столицу с высоты птичьего полета дорогого стоит. Не в буквальном смысле, конечно. А в том, что дух захватывает от этой красоты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смотровая площадка Думской башни на высоте 47,5 м открывает вид на исторический центр города

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Смотровая площадка Думской башни на высоте 47,5 м открывает вид на исторический центр города

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сразу стоит заметить: с прогулками по крышам нужно быть осторожными. Среди предложений немало нелегальных. Но есть в городе и разные интересные смотровые площадки, вполне официальные, среди них как популярные, так и малоизвестные.

В феврале открылась самая впечатляющая смотровая площадка на высоте более 350 м в «Лахта-центре» — самая высокая не только в России, но и в Европе. Оттуда открывается действительно ни с чем не сравнимый вид на город. Но попасть на площадку можно только с экскурсией по другим общественным пространствам «Лахта-центра». И это тоже интересно, потому что сам небоскреб и окружающая благоустроенная территория с современным ландшафтным дизайном стали новой достопримечательностью Петербурга.

До «Лахта-центра» самой высокой точкой с панорамным обзором была звонница Смольного собора — на высоте 50 м. Нужно только преодолеть 277 ступеней — и как на ладони предстанет вид на излучину Невы и Большеохтинский мост.

Самое известное и одно из первых в городе доступных мест для обзора города с высоты — колоннада Исаакиевского собора. В сезон здесь очень многолюдно. Подъем сюда не так прост, как кажется: 262 ступеньки, из них 211 винтовых — в башне и 51 — по металлической лестнице над крышей, как значится на сайте музеев Санкт-Петербурга. Отсюда, с 43-метровой высоты, можно рассмотреть некоторые архитектурные детали собора: колокольни с золочеными куполами, фигуры 12 апостолов и ангелов на углах здания. А еще — увидеть совершенную геометрию улиц и площадей, купола Казанского собора, Спаса на Крови, базилики святой Екатерины и Думскую башню.

Кстати, в Думской башне, высотной доминанте Невского проспекта, тоже есть своя смотровая площадка, о которой мало кто знает. Ее открыли четыре года назад. Подниматься придется по каменной винтовой лестнице внутри башни — ровно 233 ступеньки на высоту 47 м. В процессе подъема обнаруживается много любопытного: копии исторических фотографий, разные пространства за дверями в стенах ярусов, часовые колокола и старинный действующий часовой механизм курантов башни. Смотровая площадка на верхнем ярусе имеет внешний круговой балкон, только очень небольшой и узкий. Зато отсюда открывается вид на сердце города — Невский проспект и на отдаленную панораму на все стороны света.

В составе экскурсии можно попасть на колокольню Петропавловского собора высотой 43 м. С Заячьего острова — особенная панорама: впечатляет вид на Неву, мосты, Адмиралтейство и Зимний дворец. Во время подъема можно увидеть знаменитый карильон со сложной системой колоколов.

Самая современная обзорная площадка «Крыша» располагается в лофт-проекте «Этажи». Она позиционируется как открытое арт-пространство в 1200 кв. м. Здесь современный нескучный декор, круглый газон с подушками, яркие пуфы и скамейки. С высоты 27 м можно увидеть оживленный Лиговский проспект, непарадную историческую и современную застройки города.

Есть в Петербурге и рестораны со своими панорамными видами. Это прежде всего Bellevue в «Гранд Отеле Мойка 22», откуда открывается самый близкий вид на Дворцовую площадь, арку Главного штаба и на «Золотой треугольник» Петербурга. В ресторане три открытые террасы, недавно украшенные цветами, зелеными растениями и мини-грядками в рамках совместного проекта отеля и музея-заповедника «Петергоф» под названием «Клуб императорских огородников».

Елена Федотова