«Единая Россия» выдвинула Дмитрия Махонина на выборы губернатора Прикамья

На предстоящие выборы губернатора Пермского края «Единая Россия» выдвинула кандидатуру действующего главы региона Дмитрия Махонина. Соответствующее решение было принято сегодня на конференции по выдвижению, сообщает реготделение партии. По данным пресс-службы Избирательной комиссии Пермского края, господин Махонин первым сдал пакет документов на выдвижение. «С данного момента кандидат считается выдвинутым, может открыть специальный избирательный счет и приступить к сбору подписей муниципальных депутатов в поддержку», — подчеркнули в краевом избиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба Избирательной комиссии Пермского края

фото: пресс-служба Избирательной комиссии Пермского края



Процедура выдвижения кандидатов завершится 4 июля. Прием документов на регистрацию кандидатов продлится с 25 по 30 июля.

Ранее свои кандидатуры также предложили региональные отделения ЛДПР (Олег Постников) и КПРФ (Ксения Айтакова). Конференция КПРФ, на которой состоится выдвижение кандидата, пройдет 21 июня. На эти же даты намечена конференция ЛДПР. Голосование на выборах, назначенных на единых день голосования (14 сентября), пройдет в течение трех дней: с 12 по 14 сентября.