ГИБДД выявила 6,7 тыс. нарушений за четыре дня рейда по самокатчикам

Госавтоинспекция Москвы подвела итоги рейда по нарушениям ПДД среди пользователей электросамокатов и велосипедов. Сотрудники ГИБДД зафиксировали более 6,7 тыс. нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

Более 5 тыс. протоколов было составлено в отношении курьеров служб доставки, еще 1,6 тыс.— в отношении самокатчиков и велосипедистов.

Профилактические мероприятия проходили с 12 по 15 июня. Ранее в ГИБДД сообщали, что в рамках рейда инспекторы провели разъяснительные беседы об основных правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности.

Полина Мотызлевская