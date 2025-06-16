Прокуроры всех штатов США одобрили соглашение с Purdue Pharma на $7,4 млрд

16 июня генеральные прокуроры всех 50 американских штатов, а также округа Колумбия и четырех территорий одобрили соглашение с фармацевтической компанией Purdue Pharma. В соответствии с ним компания и ее основатели — семья Саклер — должны выплатить властям и сообществам $7,4 млрд в течение ближайших 15 лет.

Purdue Pharma, созданная в 1950-е годы братьями Саклер и ставшая одним из лидеров отрасли, производила опиоидный препарат OxyContin. В 2019 году, после того как власти многих штатов предъявили претензии компании, она подала заявку на банкротство. В числе прочего компанию обвиняли в том, что она сознательно скрывала опасность развития зависимости от этого препарата у пациентов и тем самым способствовала усугублению опиоидного кризиса в США.

В 2020 году Purdue Pharma договорилась с американскими властями о выплатах в размере $6 млрд. Однако Верховный суд США заблокировал эту сделку. Новое соглашение, о котором было объявлено в январе текущего года, предполагало более существенные выплаты — $7,4 млрд. Кроме того, в отличие от предыдущей версии, оно не дает компании и семье Саклер иммунитет от дальнейшего судебного преследования: оно защитит только от исков тех юридических лиц, которые подпишут мировое соглашение. Теперь прокуроры штатов одобрили такой вариант соглашения с компанией.

Яна Рождественская