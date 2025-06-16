В честь 150-летия российского тенниса выпущена почтовая марка
В Москве состоялось мероприятие, посвященное 150-летию российского тенниса, которое отмечалось 12 июня. В международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» прошла церемония гашения почтовой марки, посвященной 150-летию российского тенниса. Марка номиналом 65 руб. размером 30х42 мм с изображением олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова выпущена в обращение тиражом 105 тыс. экземпляров. В церемонии приняли участие министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев, а также Евгений Кафельников и олимпийская чемпионка Елена Дементьева.
Также на мероприятии было представлено памятное издание «150 лет российскому теннису. Иллюстрированная история», в подготовке которого принимал участие корреспондент ИД «Коммерсантъ».
12 июня (31 мая по старому стилю) 1875 года великий князь Сергей Александрович Романов, сын императора Александра II, сделал в своем дневнике историческую запись: «В лаун-теннис играем для тренировки с братьями». Игра проходила в Александровском саду Царского Села. Эта запись является первым документальным свидетельством игры в теннис в России.