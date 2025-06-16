В Госдуму внесли законопроект об увеличении маткапитала

В Госдуму поступил законопроект, согласно которому выплата материнского капитала за рождение второго и каждого последующего ребенка будет увеличиваться на 25% от предыдущей суммы. Таким образом, выплата за второго ребенка может составить 862 тыс. руб., за третьего — 1,078 млн руб.

Автором законопроекта указана глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. В пояснительной записке она указала, что концепцию выплат маткапитала нужно изменить, поскольку рождаемость вторых детей в России продолжает сокращаться. С 2020 по 2024 год показатель упал почти на 14,89%.

Депутат также указала, что дополнительные расходы бюджетных средств в год увеличатся примерно на 257 млрд руб. за вторых детей и на 642 млрд руб. на третьих. Как напомнила Нина Останина, поддержка семей входит в число публичных обязательств государства и финансируется за счет бюджета страны. Она также написала, что за счет дополнительных нефтегазовых доходов в госбюджет в 2025 году дополнительно поступит 684 млрд руб.

С 1 февраля 2025 года размер маткапитала на первого ребенка составляет 690,2 тыс. руб. За второго ребенка государство выплачивает 912,1 тыс. руб. При этом, если семья получила выплату за первенца, за второго ребенка будет выплачено 221 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россияне потянулись к многодетности».

Петр Бузлаев