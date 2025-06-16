Суд отклонил жалобу владельца «крымского "Титаника"» по делу об упущенной выгоде

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Спарта» в удовлетворении жалобы на решение Арбитражного суда Республики Крым, отклонившего иск компании к администрации города Судака о взыскании более 11,5 млрд руб. В эту сумму истец включил проценты за пользование чужими денежными средствами и предполагаемую упущенную выгоду, связанную с нереализованным проектом развития территории вокруг старинного теплохода «Князь Багратион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, ООО «Спарта» настаивало, что является правопреемником одноименного частного предприятия, которое с начала 1990-х годов вложило в инфраструктуру Судака свыше 46 млн руб. (в ценах 1991 года). Речь шла, в частности, о создании туристического комплекса на базе списанного речного теплохода, стоящего в бухте Капсель и известного как «крымский "Титаник"».

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», компания планировала благоустройство прибрежной территории, включая строительство коттеджей, парка и обустройство доступа к судну. Однако реализация проекта застопорилась еще в начале 2000-х годов, после чего объект оказался в заброшенном состоянии. В последние годы администрация Судака настаивает на продаже теплохода как бесхозного имущества.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Спарта» (ИНН 9108105848) зарегистрировано в Судаке в 2015 году. Генеральным директором и бенефициаром компании с мая 2025 года является Ольга Алексеева. Выручка за 2024 год составила 906 тыс. руб., чистая прибыль — 1 тыс. руб. Основной вид деятельности — предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.

В иске, поданном в российские арбитражные инстанции, «Спарта» заявила требования о взыскании 9,7 млрд руб. процентов, начисленных с 1991 года, и 1,8 млрд руб. упущенной выгоды. По мнению компании, действия властей Судака нарушили ее имущественные интересы и сорвали реализацию проекта.

Суд первой инстанции, а затем и апелляционный пришли к выводу, что заявленные суммы не подтверждены юридически значимыми доказательствами. В частности, истец не представил документы, удостоверяющие наличие у муниципалитета обязательств на названную сумму, а также доказательства связи между действиями администрации и невозможностью получить прибыль. Представленное в обоснование заключение специалиста суд признал недопустимым, указав на его односторонний характер и отсутствие правового веса.

В апелляционном определении отдельно подчеркивается, что сумма 9,7 млрд руб. не является присужденной по ранее вступившим в силу судебным актам, а упущенная выгода оценена без учета конкретных приготовлений к ее получению.

Богдан Кобец