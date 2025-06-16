Глава МВД Эстонии пообещал закрыть КПП «Нарва-1» в случае роста очередей

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро выступил за закрытие контрольно-пропускного пункта «Нарва-1» в случае ухудшения условий пересечения границы и роста очередей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Также он заявил, что не стоит рассчитывать на круглосуточный режим работы КПП, так как для этого придется сократить ресурсы, задействованные в дневное время. Пешеходный пункт «Нарва-2», по словам главы МВД, открывать не планируют.

Жители Эстонии в социальных сетях рекомендуют желающим попасть в Россию пользоваться южными границами. Там КПП работают круглосуточно и без перебоев, добраться из Пскова до Петербурга не составляет проблем.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на пограничном пункте в Нарве в конце мая выстроились огромные очереди. Количество ожидающих практически не менялось вне зависимости от погоды или времени суток.

Андрей Маркелов