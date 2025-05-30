Походы за продуктами спровоцировали гигантские очереди на погранпункте в Нарве

На пограничном пункте в Нарве с начала текущей недели выстроились огромные очереди, сообщают «Известия». По данным издания, жители Эстонии массово отправились за покупками в Россию. Количество ожидающих практически не меняется вне зависимости от погоды или времени суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В социальных сетях тем временем появились сообщества, где граждане Эстонии рассказывают друг другу о самых удобных маршрутах, дают советы с правилами провоза товаров. Они признаются, что в российских магазинах их привлекает низкая стоимость продуктов, косметики, одежды и техники.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в конце апреля перед пасхальными праздниками время ожидания в очереди на границе Эстонии и Ленобласти составляло до шести часов.

Андрей Маркелов