МИД России: Иран атакует Израиль в рамках права на самооборону

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что действия Ирана в конфликте с Израилем осуществляются в рамках права на самооборону. По его словам, Москва призвала стороны к сдержанности и вместе с тем осудила военную операцию Израиля против Исламской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы считаем, что Иран в этой ситуации действует в рамках права на самооборону»,— сказал Сергей Рябков журналистам. На вопрос о том, оценивает ли российская сторона ущерб, нанесенный иранским ядерным объектам из-за израильских атак, он ответил: «Мы анализируем все доступные источники информации. Разумеется, наши люди тоже находятся в Иране. Они отслеживают происходящее».

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по израильской территории сотнями ракет и дронов. Россия готова выступить посредником для урегулирования конфликта и решения вопроса с иранской ядерной программой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».

Лусине Баласян