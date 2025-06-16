Рябков: Россия в контакте с Израилем и Ираном

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия находится в контакте с Израилем и Ираном, которые с 13 июня обмениваются ударами. Он подчеркнул, что Тегеран в сложившейся ситуации действует в рамках права на самооборону, а Израиль операцией против иранских объектов нарушает Устав ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Происходящее вызывает большую тревогу, МИД России не просто внимательно следит за происходящим, но находится в контакте со сторонами. Мы публично призвали всех к сдержанности, мы, безусловно, осудили неспровоцированную силовую акцию в нарушение принципов и норм Устава ООН со стороны Израиля»,— сказал Сергей Рябков журналистам.

По словам замминистра, Россия контактирует по этому вопросу и с США. «Мы соответствующие импульсы передали американской стороне. В последние дни это происходило на профильных международных многосторонних площадках»,— заявил Сергей Рябков.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по израильской территории сотнями ракет и дронов. Взаимные атаки продолжаются четвертый день подряд. Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта. Такую возможность, в частности, обсуждали лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре 14 июня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».

Лусине Баласян