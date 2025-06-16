Reuters: США перебрасывают авианосец из Южно-Китайского моря на запад

Американский авианосец USS Nimitz покинул воды Южно-Китайского моря и двинулся в западном направлении на фоне начавшихся 13 июня взаимных ударов Израиля и Ирана, пишет Reuters со ссылкой на источники и данные Marine Traffiс. 20 июня авианосец должен был зайти в порт Вьетнама.

Как сообщил источник Reuters, заход в порт Дананг был отменен в связи с «возникшими оперативными потребностями». По данным агентства, авианосная группа США во главе с Nimitz на прошлой неделе провела операции по обеспечению морской безопасности в Южно-Китайском море.

Глава Пентагона Пит Хегсет говорил, что США готовы обеспечить безопасность своих граждан и военных баз на Ближнем Востоке на фоне эскалации между Израилем и Ираном. 13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по израильской территории сотнями ракет и дронов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».

Лусине Баласян