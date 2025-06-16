В Орле бывших замглавврача и главбуха роддома осудили за получение 58 взяток

Советский райсуд Орла признал бывших заместителя главврача и главного бухгалтера областного учреждения здравоохранения «Родильный дом» (в январе 2024 года присоединено к научно-клиническому многопрофильному центру медпомощи матерям и детям имени З.И. Круглой) Светлану Костину и Инну Криворучко виновными в получении 58 взяток в крупном размере (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Как сообщили в региональном СКР, каждая из них получила штраф в 6,5 млн руб.

Как установил суд, с января 2019 года по январь 2023-го осужденные получили от 58 сотрудников роддома взятки на 8,7 млн руб. в сумме. Вознаграждения предназначались за общее покровительство по службе, в том числе за начисление взяткодателям премий и иных выплат стимулирующего характера.

О возбуждении уголовного дела стало известно в марте 2024 года, в июне того же года оно поступило в суд.

В феврале 2025 года орловский СКР возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего главврача «Родильного дома» Людмилы Тарасовой. По версии следствия, она незаконно выписала 52 сотрудникам премии на 8,8 млн руб. в сумме. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в ведомстве, это дело еще расследуется.

Алина Морозова