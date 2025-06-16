Ставка аренды однокомнатной квартиры в Ижевске выросла на 22% за год

Средняя месячная ставка аренды однокомнатной квартиры в Ижевске составила 21,9 тыс. руб. в июне, что на 2,2% ниже, чем в мае, следует из исследования сервиса «Циан.Аналитика». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ставка выросла на 22%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В летние месяцы ставки аренды продолжат увеличиваться вместе со спросом. При этом их рост будет не таким сильным, как в предыдущие два года — на 12-15%. Фактически он может лишь компенсировать снижение, которое наблюдалось с осени прошлого по май этого года. Причины таких ожиданий — замедление экономики и роста доходов населения»,— комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан.Аналитики».

Напомним, в мае средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Ижевске составила 22,7 тыс. руб. в месяц, что на 1,8% выше, чем в апреле. Динамика средней ставки в столице Удмуртии оказалась на 1,1 п.п. выше, чем по стране.