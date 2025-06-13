Владимир Путин назначил 15 судей в Черноземье
Указом президента РФ Владимира Путина от 12 июня в Черноземье назначено 15 судей. Кадровые решения затронули все области макрорегиона. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации страны.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В Белгородской области судьей Белгородского облсуда стала Ирина Хлебникова.
В Воронежской области судьей Центрального райсуда назначена Евгения Кудрявцева, а судьей арбитражного суда региона — Александра Касьянова.
В Курской области судьей Мантуровского райсуда стала Ульяна Воронцова, Щигровского райсуда — Яна Пшеничная.
В Липецкой области судьей Елецкого горсуда стала Елена Панова, а судьями Октябрьского райсуда Липецка — Екатерина Палагина и Олеся Шкуркова. Заместителями председателя Липецкого райсуда назначены Екатерина Аршинова и Елена Малюженко.
В Орловской области судьями Ливенского, Мценского и Урицкого райсудов назначены Ольга Гончарова, Кристина Леюшкина и Екатерина Цуканова соответственно.
В Тамбовской области судьей Моршанского райсуда стала Дарья Илясова, а заместителем председателя Тамбовского райсуда — Алена Кикина.
В середине мая президент назначил в Черноземье семь судей. Кадровые решения затронули Тамбовскую, Воронежскую, Орловскую и Белгородскую области.