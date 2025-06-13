Владимир Путин назначил 15 судей в Черноземье

Указом президента РФ Владимира Путина от 12 июня в Черноземье назначено 15 судей. Кадровые решения затронули все области макрорегиона. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области судьей Белгородского облсуда стала Ирина Хлебникова.

В Воронежской области судьей Центрального райсуда назначена Евгения Кудрявцева, а судьей арбитражного суда региона — Александра Касьянова.

В Курской области судьей Мантуровского райсуда стала Ульяна Воронцова, Щигровского райсуда — Яна Пшеничная.

В Липецкой области судьей Елецкого горсуда стала Елена Панова, а судьями Октябрьского райсуда Липецка — Екатерина Палагина и Олеся Шкуркова. Заместителями председателя Липецкого райсуда назначены Екатерина Аршинова и Елена Малюженко.

В Орловской области судьями Ливенского, Мценского и Урицкого райсудов назначены Ольга Гончарова, Кристина Леюшкина и Екатерина Цуканова соответственно.

В Тамбовской области судьей Моршанского райсуда стала Дарья Илясова, а заместителем председателя Тамбовского райсуда — Алена Кикина.

В середине мая президент назначил в Черноземье семь судей. Кадровые решения затронули Тамбовскую, Воронежскую, Орловскую и Белгородскую области.

Егор Якимов