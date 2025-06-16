На вылет из Екатеринбурга и прилет отменили несколько самолетов

В Екатеринбурге из аэропорта Кольцово отменили вылет несколько самолетов, есть также отмены на прилет и задержки рейсов, следует из информации на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С начала суток отменены отправления в Ижевск на 00:15 («Ижавиа»), в Шарджу на 1:50 (ОАЭ, AirArabia) и в Ташкент на 10:55 (Узбекистан, «Уральские авиалинии»). Вылет в Красноярск рейсом компании «Россия» перенесли с 12:50 на 15:30. На прилет были отменены самолеты из Ижевска, Шарджи и Ташкента тех же авиакомпаний.

Накануне в аэропорту Ижевска вводили временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Из ОАЭ в настоящее время не могут вылететь около 2 тыс. российских туристов в связи с закрытием неба над Ираном из-за ирано-израильского конфликта.

Ирина Пичурина