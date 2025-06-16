Посол Гальперин: Израиль пока не готов к мирному урегулированию с Ираном

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин заявила, что на данный момент преждевременно говорить об урегулировании конфликта с Ираном невоенным путем. Об этом дипломат сообщила на брифинге, отвечая на вопрос, какую роль Россия могла бы сыграть в решении конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Израиля в России Симона Гальперин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Посол Израиля в России Симона Гальперин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Первый приоритет на данный момент — это уничтожить желание, возможность, намерения (Ирана. — "Ъ")», — сказала посол (цитата по ТАСС). Она добавила, что только когда «их уничтожим, будем смотреть, как правильно идти дальше».

Также госпожа Гальперин добавила, что еще «слишком рано думать, кто, когда и как» сможет участвовать в мирном урегулировании.

«Конфликт Израиля и Ирана. День четвертый» — онлайн-трансляция «Ъ».