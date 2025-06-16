Петербург занял восьмое место в рейтинге регионов по доходам населения

Санкт-Петербург занял восьмое место в рейтинге российских регионов по доходам населения, подготовленном РИА Новости. В списке учитывались медианные доходы и стоимость фиксированного набора товаров и услуг. В 2024 году этот показатель по России составил 2,4, что выше значения за 2023-й — 1,9.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) с показателем 3,94, за ним следует НАО с результатом 3,74. Такие позиции регионов связаны с высокими зарплатами работников газовой и нефтяной отраслей. Третье место занял Чукотский автономный округ с показателем в 3,21.

В первую пятерку также вошли Магаданская область (3,04) и Москва (3,03). Петербург показал результат 2,55, что позволило ему занять восьмое место в рейтинге.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что предлагаемые зарплаты в сфере HoReCa в Петербурге за год увеличились на 12%.

Дарья Астанина