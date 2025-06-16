СКР возбудил дело о захвате жителей Курской области в заложники

Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело о захвате жителей Курской области в заложники военнослужащими ВСУ. По данным ведомства, мирных жителей удерживали в украинском городе Сумы.

Согласно пресс-релизу СКР, во время вторжения в Курскую область в августе 2024 года ВСУ «в целях дестабилизации органов власти» захватили в качестве заложников гражданских лиц. Впоследствии их вывезли с территории России и незаконно удерживали до мая 2025 года в Сумской области.

Один из потерпевших заявил, что 12 августа 2024 года он попал под артиллерийский обстрел и укрылся в жилом доме в Судже. Когда он вышел из здания, украинские военнослужащие силой поместили его в транспортное средство. По данным СКР, мужчину «удерживали вместе с другими гражданскими лицами в камере».

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 205 (теракт) и ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника). В рамках расследования назначены судебные экспертизы для определения степени тяжести причиненного здоровью вреда.

Бои с ВСУ в Курской области шли с 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался президенту Владимиру Путину о полном освобождении региона.

Об убийствах мирных жителей в области — в материале «Ъ» «Зачистка в Русском Поречном».