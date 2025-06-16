Путин и Эрдоган осудили операцию Израиля против Ирана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре осудили операцию Израиля против Ирана, сообщил Кремль. Лидеры условились, что профильные ведомства двух стран будут поддерживать плотное взаимодействие для решения ситуации дипломатическим путем.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«С обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжёлыми долгосрочными последствиями для всего региона. Лидеры высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов, в том числе касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами»,— говорится в сообщении Кремля.
Лидеры также обсудили ситуацию на Украине. Владимир Путин выразил признательность турецкой стороне за содействие прямым российско-украинским переговорам. Затрагивался и вопрос двусторонних отношений, в том числе в сфере энергетики.
Незадолго до этого Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и сообщил о готовности выступить посредником в конфликте Исламской Республики с Израилем. Содействовать урегулированию ситуации готова и Россия, в том числе путем вывоза из Ирана избыточного ядерного материала.
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