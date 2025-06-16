Путин и Эрдоган осудили операцию Израиля против Ирана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре осудили операцию Израиля против Ирана, сообщил Кремль. Лидеры условились, что профильные ведомства двух стран будут поддерживать плотное взаимодействие для решения ситуации дипломатическим путем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«С обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжёлыми долгосрочными последствиями для всего региона. Лидеры высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов, в том числе касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами»,— говорится в сообщении Кремля.

Лидеры также обсудили ситуацию на Украине. Владимир Путин выразил признательность турецкой стороне за содействие прямым российско-украинским переговорам. Затрагивался и вопрос двусторонних отношений, в том числе в сфере энергетики.

Незадолго до этого Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и сообщил о готовности выступить посредником в конфликте Исламской Республики с Израилем. Содействовать урегулированию ситуации готова и Россия, в том числе путем вывоза из Ирана избыточного ядерного материала.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».

Лусине Баласян