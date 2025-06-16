Суд отказался удалить Данилу Поперечного из реестра иноагентов

Мосгорсуд оставил в силе решение Замоскворецкого районного суда Москвы, который ранее отклонил иск Данилы Поперечного (внесен в РФ в реестр иноагентов) к Министерству юстиции. Блогер добивался отмены решения о признании его иностранным агентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данила Поперечный (внесен в РФ в реестр иноагентов)

Фото: YouTube-канал «Данила Поперечный» Данила Поперечный (внесен в РФ в реестр иноагентов)

Фото: YouTube-канал «Данила Поперечный»

Вердикт районного суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

В апреле Мосгорсуд отменил решение суда первой инстанции о штрафе блогеру в размере 50 тыс. руб. за дискредитацию армии. Административное дело по ст. 20.3.3 КоАП было прекращено за отсутствием состава правонарушения.