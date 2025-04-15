Мосгорсуд прекратил дело иноагента Поперечного за дискредитацию армии

Мосгорсуд отменил постановление суда первой инстанции о штрафе 50 тыс. руб. комику Даниле Поперечному (признан в РФ иностранным агентом) за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП). Административное дело прекращено за отсутствием состава правонарушения, сообщается в картотеке на сайте суда. Решение было вынесено вчера, 14 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данила Поперечный (признан иноагентом) в 2021 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Данила Поперечный (признан иноагентом) в 2021 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Комик публично не поддерживает военные действия на Украине, в 2023 году уехал из России. Минюст внес Данилу Поперечного в реестр иноагентов в июне 2024 года. По данным министерства, стендапер также выступал на площадках-иноагентах и распространял «сведения, направленные на формирование негативного образа России». В ноябре того же года его оштрафовали на 50 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП).